Mielipidekirjoittaja ehdottaa lisäpaikkoja vanhuksille tehostettuun palveluasumiseen ja kotihoitoon. ”Lähihoitajat ovat koko vanhustenhoidon selkäranka.”

Tilaajille

Tänä kesänä hoitajapula on näkynyt erityisesti sairaaloiden päivystyksissä. Sinne on ohjautunut paljon vanhuksia vain siksi, että he eivät ole selvinneet enää kotonaan, eikä päivystyksillä ole ollut osoittaa iäkkäille avuntarvitsijoille mitään turvallista hoitopaikkaa.