Kankaantaan Naiset ry huolestui ylimääräisistä lapsilisistä suurituloisille. Itse työläisperheeseen syntyneenä ei toimeentulotuesta edes puhuttu. Kunnan luukulle meno oli häpeä. Nyt vasemmisto on unohtanut työväen asian, huolta tuottaa tukien saantivaikeus. Me nykypäivän hyvätuloiset perheet maksamme tuet veroina, työtä on tehtävä, kun emme tukia nostele.