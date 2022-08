Tilaajille

Seuraavan pyhän aiheena on etsikkoaikoja. Jokaisen elämässä varmaan tulee kohtia, jossa herää pohtimaan elämän tarkoitusta ja sen suuria kysymyksiä. Uskon, että nämä ovat meille annettuja hetkiä, milloin Jumala koskettaa. Meille on opetettu, että usko on Jumalan lahja. Meille siis jää tämä pyyntö ja rukous, jonka virren sanoittaja on tuonut esille: ”Etsi, kutsu minutkin, että sinun olla saan, auta tahtomaasi kohti kasvamaan.” (virsi 914)