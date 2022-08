Tahtien kaltaiset tapahtumat, joissa on myös ilmaistarjontaa, ovat osaltaan rakentamassa yhteisöllisyyttä.

Tänään virallisesti alkava Tapsan Tahdit on varmasti monen nokialaisen mielestä vuoden odotetuin tapahtuma. Ja miksipäs ei – ohjelmaa on niin lapsiperheille kuin jo varttuneemmallekin väelle. Kukkarokaan ei näistä kekkereistä välttämättä köyhdy, sillä maksutonta ohjelmaa on tarjolla paljon.