Kuluttajan on hankala pysyä kärryillä siitä, mikä on oikeasti paras valinta.

Tilaajille

Ruoka on yksi maailman monimutkaisimmista ja poliittisimmista asioista. Samaan aikaan se on maailman yksinkertaisin asia: ihmisen on syötävä, jotta pysyy hengissä. Mietin ruokaa ja erityisesti lähiruokaa tällä viikolla, kun kykin takapihan vadelmapensaan juurella poimimassa marjoja. Oman pihan vadelmapensas on luksusta, jota kaikilla ei ole. Toisaalta vielä vajaa sata vuotta sitten suurin osa ihmisistä hankki kaiken ruokansa näin: itse viljelemällä ja kasvattamalla. Ei tullut ruokahävikkiä, ei jätekuormittain pakkausmuovia hävitettäväksi.