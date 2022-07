Tilaajille

Kirjoittajan mielestä EU-byrokraattien enemmistö on kotoisin maista, joiden metsät on hakattu jo kauan sitten.

Meille on hoettu kuinka hienosti EU pystyy takaamaan rauhan Euroopassa. Nyt kaikki EU-herrat ja -rouvat pakenevat vastuutaan, kun pitäisi järkyttäville tapahtumille tehdä jotain. Rauhanponnisteluiden sijaan valtava EU-herrojen ja -rouvien armeija työstää vain aatejärjestelmän pohjalta uusia jäsenmaiden elämää kurjistavia sääntöjä ja rajoitteita perehtymättä kunnolla asioihin joita työstävät. Suurella palkalla on kiva tehdä helppoja töitä. Vastuuta ei tarvitse mistään päätöksistä ottaa. Yhtenä keskeisenä projektinaan nuo virkamiehet ovat päättämässä direktiiveistä joilla museoitaisiin maamme metsät joilla hyvinvointimme perusta on luotu esi-isiemme ajoista lähtien.