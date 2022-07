Tilaajille

Viinikanniemen leirintäaluetta ei enää ole, mutta eipä huolta: ajaa porhalletaan matkailuautolla hyviä ulkoilureittejä (liikennemerkein varattu kevyelle liikenteelle!) Liukuslahden uimarannalle maanantai-iltana 11.7. Sinne on hyvä leiriytyä: on vessa ja hyvä uimaranta ja kaunis maisema ja tilaakin on polkupyöräparkkipaikalla, grillikioskin ja sähköt kun vielä sinne saisi, voisi viipyä pidempäänkin ja kutsua kaikki matkailuautokaveritkin mukaan! Eisevväliä vaikka se ei mikään leirintäalue olekaan, me ajellaan ja leiriydytään missä tykätään. Nimim. Tavallinen tallaaja