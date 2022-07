Nokia Pride on tervetullut tapahtuma kaupunkiin

Nokialla on tarve omalle Pride-tapahtumalle.

Nokialla vietetään tällä viikolla Pride-tapahtumaa toista kertaa ikinä. Viime vuonna Nokia Pride järjestettiin ensimmäistä kertaa, mutta yksityishenkilöiden voimin. Tällä kertaa järjestäjänä on yhdistys, joka perustettiin viime syksynä. Nyt Nokia Pride on viimevuotista laajempi ja ohjelmaa on enemmän.