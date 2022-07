Tilaajille

On todella kamalaa, jos Aito Säästöpankkikin menee siihen, että käteispalvelut lopetetaan eikä pankista saa enää rahaa. Vaihdoin juuri pankkia, koska vanha pankkini oli lopettamassa kassapalvelut, ja sain muutaman tuttavankin mukaani. Nyt sama juttu edessä, kassat menevät kiinni. Voisiko vielä harkita, että konttori olisi auki edes yhden päivän viikossa? Laittakaa vaikka ikäraja, ettei alle kahdeksankymppisille, jos se siitä on kiinni. Ei ikäihmiset rupea enää opettelemaan tietokonetta, jollei sitä ole tähän ikään oppinut. Tämä on syrjintää. Nimim. Muutama mummu ja pari pappaa