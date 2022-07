Rippikoululle on kysyntää Nokialla, vaikka yhteiskunta maallistuu

Nokialla rippikoulun käy nuorista selvä enemmistö.

Nokialla käy rippileirin tänä kesänä ennätysmäärä nuoria. Määrä on suurempi kuin koskaan, sillä ikäluokka on poikkeuksellisen suuri. Tämä tarkoittaa, että seurakunnan omistamassa Urhatun leirikeskuksessa on pitänyt kiirettä.

Huomattavan suuri osa nuorten ikäluokasta käy rippikoulun. Tuorein tieto on viime vuodelta, jolloin 77 prosenttia ikäluokasta kävi rippikoulun. Korkea osallistumisprosentti on säilynyt samoissa lukemissa useita vuosia.