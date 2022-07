Kaupunki on ottanut uuden linjan hyvinvoinnin lisäämiseksi

Hyvinvointityötä tehdään pitkäjänteisesti, eikä pelkkiin tilastoihin nojaten.

Mitä on hyvinvointi? Se on vaikea kysymys, johon on monia eri näkökulmia. Jokaisella yksilöllä oma käsityksensä siitä, mitä hyvinvointi hänelle tarkoittaa.

Silti hyvinvointi on asia, jota mitataan ja tilastoidaan ja joka on otettava huomioon päätöksenteossa. Nokian kaupunginvaltuusto hyväksyi kesäkuun alussa hyvinvointitilinpäätöksen, jossa todettiin, että hyvinvointierot ovat kasvaneet. Tässä lehdessä ilmestyvään juttuun olemme selvittäneet, millaisia alueellisia eroja Nokialla on.