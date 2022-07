Tilaajille

Raamiksen purkukeskustelussa käytiin kirjoittajan mukaan läpi vertausta: sadan lampaan omistajan yksi lammas katoaa ja hän lähtee tätä etsimään. Löytymisen riemu on suuri.

”Mitä tässä raamatunkertomuksessa tapahtuu?” ”Missä paikassa ollaan?” Muun muassa näitä kysymyksiä pohditaan Urhatun kurssikeskuksessa rippileireillä joka päivä, kun työskennellään raamisryhmissä isosen johdolla. Joka päivälle on valittu jokin raamatunteksti, jota tutkitaan ja josta keskustellaan. Ensin oman pienryhmän kanssa ja sitten vielä lopuksi koko porukalla jaetaan yhdessä löydöt, kysymykset ja oivallukset. Vähitellen ripariviikon edetessä suhde raamatunteksteihin muuttuu, keskustelua alkaa syntyä. Voisi ehkä sanoa, että uskalletaan pohtia tekstejä, joita on pidetty liian vaikeina tai sellaisina, että ei niistä voi löytää mitään sanottavaa. Kiinnostavaa on jokaisessa työskentelyssä se, millaisia näkökulmia nuoret löytävät. Se, mikä asia tuntuu juuri sillä hetkellä erityisen merkitykselliseltä nuorten mielestä.