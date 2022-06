Jokainen voi olla arjen sankari.

Keitä ne on ne sankarit, sellaiset sankarimiehet, joita koko valtakunta arvostaa? Näin lauloin 1990-luvulla J. Karjalainen. Nokialla on ainakin kaksi tällaista sankarimiestä. Tässä lehdessä kerromme siitä, kuinka heidän neuvokkuutensa ja nopeutensa pelastivat Siuronkosken virtaan joutuneen pariskunnan. Pelastuslaitos huomioi Kim Eklundin ja Timo Lehtosen teon hiljattain, kun se palkitsi ansiokkaasti toimineita kansalaisia. Eklundin ja Lehtosen toiminta on hyvä esimerkki siitä, kuinka tärkeää on kansalaisten omatoiminen ja ripeä apu vaaratilanteissa.