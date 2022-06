Nokian Uutisten lukija otti toimitukseen yhteyttä ja ihmetteli, miten puiston kyltti on päästetty näin rempalleen.

Nokian Uutisten lukija otti toimitukseen yhteyttä ja lähetti kuvan keskustan kuntopolun varrelta. Hän ihmetteli, miksi Nokian keskustan puronvarsipuisto on päästetty näin rempalleen. Opastekyltti on sotkussa, minkä lisäksi hänen mielestään puistossa on muutakin laitettavaa.

”Olin tänään eka kerta lenkillä keskustan kuntopolulla, ja tuli surullinen mieli. Olin kuin viidakossa”, hän kommentoi.

”Tapsan Tahdit tulossa, pitäisi laittaa paikat kuntoon.”