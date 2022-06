Tänä kesänä järjestetään useampi musiikkitapahtuma.

Nokia on muutakin kuin vain Tampereen naapuri. Näin lausuu tämänpäiväisessä lehdessämme vastaava tuottaja Sami Silvennoinen, joka on järjestämässä Tuhdimmat tahdit -festivaalia Nokialle. Ensi viikonloppuna metallimusiikkihurmos täyttää Sahanrannan, joka miljöönä on historiallinen ja hulppea.