Epäkohdat nousivat esiin valtuustossa. Toivottavasti nuorten asioita parannetaan muuallakin kuin valtuustopuheissa.

Nokian kaupunginvaltuuston kokouksessa virisi maanantaina keskustelua nuorten tilanteesta. Useampi valtuutettu huomautti siitä, että kaupungin viimeisimmän hyvinvointikertomuksen mukaan nuorten pahoinvointi ja yksinäisyys ovat lisääntyneet Nokialla. Myös päihdemyönteisyys on lisääntynyt. Kouluterveyskyselyn mukaan 62 prosenttia nuorista kokee, että Nokialla on helppo hankkia huumeita. Päihdetyötä on kehitetty, mutta huoli on, että päihdekasvatus alkaa myöhään. Tämä on asia, johon pitäisi tarttua.