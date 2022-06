Siivosin nurkkia ja vastaan tuli kirjeeni jo vuosia sitten edesmenneelle äidilleni. Luin kirjoittamani kirjeen eikä minulla ole siihen mitään lisättävää. Eikä pois otettavaakaan.

”Rakas äiti! 80 vuotta on 960 kuukautta, 4160 viikkoa, 29200 päivää, 700800 tuntia ja 2,5 miljardia sekuntia. Hyvä kysymys aina on kysyä, mihin me itse kukin olemme aikamme, kallisarvoiset sekuntimme käyttäneet ja mihin loput sekuntimme käytämme?