Nokian Yrittäjät kampanjoi I try -sloganilla. Tästä heräsi keskustelua, kun Matti Raisamo ihmetteli mielipidekirjoituksessaan, miksi nokialaiset yrittäjät käyttävät mainoksessaan englantia.

Matti Raisamo kirjoitti mielipidepalstalle (NU 2.6.) pohdintojaan Nokian Yrittäjät ry:n I try -kampanjasta. Alkuun haluan selventää, että Minna Ohtamaan pääkirjoituksessa (NU 23.5.) ollut maininta siitä, että suhteet yrittäjien ja kaupungin välillä eivät olisi aina olleet yhtä hyvät kuin nyt, ei ollut Nokian Yrittäjät ry:n toteamus, vaan päätoimittajan kuulema asia useilta yksittäisiltä nokialaisilta yrittäjiltä. Tämä nokialaisten yrittäjien mielipide ilmenee myös Kuntabarometrin tuloksista, esimerkiksi vuonna 2016 Nokian kaupunki on ollut Pirkanmaan 13., kun tänä vuonna Nokian kaupunki on Pirkanmaan paras.