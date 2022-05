Ryhmä Nokian lukion opiskelijoita kysyy mielipidekirjoituksessaan, onko kaupunki unohtanut Silta-kampukselle pyöräilevät. Aikooko kaupunki parantaa pyöräilyn sujuvuutta ja turvallisuutta vielä ennen syyslukukauden alkua?

Tänä keväänä Nokialle valmistuu uusi upea Silta-kampus. Elokuussa yli tuhat Tredun ja Nokian lukion opiskelijaa saa aloittaa opiskelun Sillassa. Kun opiskelijoita on paljon, on myös liikennettä runsaasti. Kankaantaankatu on kapea ja kampuksen kohdalla on jyrkkä mutka Rautatienkadulle. Liikenne ruuhkautuu ajoittain ja vaatii tarkkaavaisuutta kaikilta tien käyttäjiltä. Parkkipaikkojen määrä kampuksella on opiskelijamäärään nähden pieni, joten kevyen liikenteen tukeminen on järkevää. Parkkipaikkoja pitäisi riittää niille, jotka niitä todella tarvitsevat. Pyörätelineitä ja -katoksia kampuksella on mukavasti, ja opiskelijoiden selvästi odotetaan kulkevan kouluun pyörällä.