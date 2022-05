Tervetuloa kesä, sinua on odotettu!

Kahden koronakesän jälkeen tapahtumakesää on kaivattu.

Tällä viikolla on ollut kesän ensi päivien tuntua. Lämpöasteet ovat kivunneet parinkymmenen paremmalle puolelle ja vihreys on vallannut luonnon. Varma kesän merkki on myös Nokian Uutisten kesälehti, joka ilmestyy tänään. Olemme koonneet kesälehteen mielenkiintoisia haastatteluita ja tapahtumajuttuja tulevasta kesästä.