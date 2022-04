Myös Nokialla vietettiin keskiviikkona Kansallista veteraanipäivää.

Kunnioitetut veteraanit, puolisot, lesket, lotat, sodanajan kokeneet, hyvät kuulijat

Sodat ja mitä sota on, puhuttavat tänä päivänä meitä jokaista todella paljon, ja syystä. Meitä lähellä on sota, jossa naapurimme Venäjä on hyökännyt Ukrainaan, vailla syytä omien valtapyrkimystensä pohjalta. Tämä ei jätä meitä ketään kylmäksi, sillä Ukrainan inhimilliset kärsimykset ovat mittavat. Sotaveteraaneille sekä sota-ajan kokeneille tämä katastrofi tuo varmasti mieleen Suomen armottomat olot sotavuosina.