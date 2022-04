Kiitos Kaupungille valoista Viikinharjun päälle! Ettehän mene pilaamaan sorastamalla murskeella tms. harjulla olevaa miellyttävän kovapohjaista ja luonnontilaista polkua, jossa on ilo ja hyvä kulkea. Sorastus aiheuttaa sen, että lastenvaunu, rollaattori, pyörätuoli, fillari ja jalankulku tulee mahdottoman vaikeaksi kuten Poutunpuiston väylille kävi kun ne sorastettiin. Harjun polku on jätettävä entiseen luonnontilaansa kuivan kankaan kovaksi poluksi, jossa on mukava ja helppo kulkea! Polulla on ilo kävellä, Soralla ei. Nimim. Ei pilata Viikinharjun polkua