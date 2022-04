Nokialla järjestettävä seminaari tarjoaa tärkeää ajankohtaista tietoa.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on järisyttänyt koko Euroopan turvallisuuden tunnetta. Suomessa alettiin välittömästi pohtia, voisiko Venäjä hyökätä myös tänne. Mediassa on ollut asiasta lukuisia analyyseja. Uutiskuvissa on esitelty väestönsuojia, ja apteekkarit ovat kertoneet joditablettien kovasta kysynnästä. Nato-keskustelu on kiihtynyt ennennäkemättömällä tavalla.