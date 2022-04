Hoitoalan kriisi konkretisoitui lakon muodossa.

Nokialle avataan kesän alussa uusi hoivakoti, joka on rakennettu hirrestä ja jossa hyödynnetään älyteknologiaa. Ekologista ja hienoa rakennustakin tärkeämpää on kuitenkin se, että hoivakoti kertoo panostavansa asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin ja rutiineihin. Sen pitäisi tietysti olla itsestään selvää, mutta käytäntö on varmasti monessa suomalaisessa hoivakodissa toinen.