Uuden seurakuntatalon paikka on jakanut mielipiteitä Nokian seurakunnassa.

Nokian kirkkovaltuusto päätti viime torstaina, että uusi seurakuntatalo rakennetaan Yrittäjäkadulle. Päätöstä on odotettu, sillä seurakunta on toiminut väistötiloissa useamman vuoden. Henkilökunnalle uutinen on varmasti helpotus. Niin ikään moni seurakuntalainen on odottanut, että sisäilmaongelmien takia puretun seurakuntakeskuksen tilalle saataisiin uusi kokoontumispaikka.