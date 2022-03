Kuvassa olevasta Pitkäniemen jalkapallohallin kohtalosta on ollut keskustelua tänä keväänä, samoin palloiluhallista, jossa pelataan koripalloa. Lukija ehdottaa tekstiviestissään, että jalkapallohalli, palloiluhalli ja väestönsuoja pitäisi yhdistää ja rakentaa iso kokonaisuus maan alle.

Nythän on ollut paljon puhetta palloiluhallista, jalkapallohallista ja väestönsuojista täällä Nokialla. Mitäpä jos yhdistettäisiin nämä kaikki kolme ja kaivettaisiin sopivat tilat maanalle (vrt. Hervannan uimahalli). Tällä ratkaisulla kaupunki säästäisi arvokasta tonttimaata ja saisi hyvän määrän ”ilmaista” kalliomurskaa tuleviin, maanpäällisiin rakennusprojekteihin. Tampereella on viime vuosina rakennettu paljonkin maanalaisia tiloja (Hämpin parkki ja rantatunneli) joten tieto-taitoa maanalaiseen rakentamiseen löytyy varmasti. Tällä tavalla säästettäisiin varmasti myös urheilutilojen lämmittämisessä kun maan alla on aina tasainen lämpötila.