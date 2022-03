Tänä päivänä, kun olemme huolissamme kotimaamme turvallisuudesta, rukous on ainoa asia, joka kantaa, pastori sanoo

”Rukous tarkoittaa ajattelua ja elämää Jumalan läsnäolossa.” Henri J. M. Nouwen

Rukous on elämää koossa pitävä voima. Erityisen tärkeää se on silloin kun meistä tuntuu, että olemme saavuttamassa inhimilliset rajamme. Elämämme vaikeuksien keskellä rukous on asia, joka antaa meille voimia.