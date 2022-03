Terveyspalveluissa on eletty epävakaita aikoja

Kevät tuo toivon mukaan työskentelyrauhaa.

Nokialla on tarkoitus avata tänä keväänä useampi ylilääkärin virka hakuun. Monia johtavia virkoja hoitavat tällä hetkellä viransijaiset. Toivoa sopii, että hakijoita riittää, sillä pari viime vuotta ovat olleet Nokian terveyspalveluissa tiukkoja. Korona on koetellut, ja samaan aikaan on valmisteltu sote-uudistusta.