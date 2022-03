Kaikenlainen vihanlietsonta sodan varjolla on tuomittava.

Koko läntinen maailma on nyt viikon verran seurannut tapahtumia Ukrainassa. Tätä pääkirjoitusta kirjoitettaessa tiedetään, että neuvotteluita Ukrainan ja Venäjän välillä jatketaan. Sota on saatava pysäytettyä.

Viikossa on ehtinyt tapahtua paljon, niin Suomessa kuin maailmalla: Pakotteet Venäjää vastaan on asetettu. Suomalaiset kaupat ovat vetäneet venäläisiä tuotteita pois valikoimastaan. Moni kansainvälinen yritys on poistunut Venäjältä kokonaan. Nokian Renkaiden kurssi on lähtenyt syöksyyn.