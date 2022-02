Kiitos valtuustoaloitteista 14.2.2022. Katri Helenius oli huolissaan Päivärinteentien liikenteestä. On totta, että tie on kavennuksista huolimatta erittäin turvaton ja vaarallinen, varsinkin lasten koulutieksi ja muuhunkin jalankulkuliikenteeseen. Omakotitonteistamme on jo 1980-luvulla tien kunnostuksen yhteydessä lohkaistu osa, niistä ei enää tien hyväksi voi mitään ottaa, tai muuten on asukkaiden luovuttava olohuoneistaan.