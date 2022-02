Selvyyttä ei tunnu tulevan siihen, miksi asiat ovat menneet niin kuin ovat menneet.

Nokialaisen koripallon tilanne näyttää edelleen hankalalta. Tilanne on ollut epävarma siitä saakka, kun viime syksynä uutisoitiin, että vanha palloiluhalli puretaan jo tämän vuoden keväällä. Uudesta hallista tehtiin päätös viime syksynä, mutta se valmistuu vasta vuonna 2023. Edelleen on epäselvää, missä esimerkiksi BC Nokia pelaa, jos joukkue etenee loppuotteluihin toukokuussa. Tuleva kausi 2022–2023 on niin ikään auki.