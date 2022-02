Mikä ihme siinä oikein on, että helmikuussa valon lisääntyessä ja oikeasti vielä keskellä talvea on jo kevät täysin mielessä? Pitäisi tietenkin nauttia tästä upeasta talvesta ja vuodenajoista ajallaan, mutta jokin kummallinen ”etukeno” minulla aina on. Toki etukeno on oikein hyvä asia mäkihypyssä, mutta minä en sitä taitoa kovinkaan paljon tarvitse.