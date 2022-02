Päivän kysymys: mitä Putinin päässä nyt liikkuu? Häiriköitä on aina ollut, ja pahinta on, kun heitä on päästetty valtaan.

Moni kysyy tänään, miksi heidät on valittu? Miksi heitä oli ensin ihailtu? Olisivatko koetut pettymykset "systeemiin" saaneet 53 prosenttia äänestäjistä jäämään äskettäin kotisohvilleen – heistä moni ei luota itseensäkään, sillä joku sai vaaleissa nolla ääntä? Kehen me oikeasti luotamme?