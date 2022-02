Koululaisten kotitesteihin varattaville miljoonille olisi parempaakin käyttöä.

Pirkanmaalaisilla on edessään hermoja koettelevat viikot. Koronarajoituksia on osin alettu purkaa, mutta tiistaina kokoontunut koronanyrkki muistutti, että vaikutukset näkyvät sairaalahoidon kuormituksessa vasta parin viikon sisällä. Tällä hetkellä sairaalahoidon tarve on Pirkanmaalla edellisviikkojen tasolla. Jätevesiseurannan perusteella viruksen määrä näyttäisi olevan vähenemässä.