Tehdassaaren ensi kesän musiikkikomedia tuntuu perinteiseltä valinnalta – Kiinnostavaa on, mihin suuntaan uuden nokialaisen kulttuuriyhtiön ohjelmisto kehittyy

Tehdassaaren kehittyminen on koko Nokian etu.

Monella nokialaisella saattoi leuka loksahtaa auki, kun torstaina tuli uutisia siitä, mitä Tehdassaareen on ensi kesänä luvassa. Tehdassaaressa vanhoja rakennuksia omistava Cireco-yhtiö on pistänyt ison vaihteen päälle. Cirecon vasta perustettu tytäryhtiö Kulttuurikeskus Tehdassaari esittää ensi kesänä paikan päällä musiikkikomedian. Pidemmän aikavälin suunnitelmissa on muun muassa fine dining -ravintola ja kelluva majoituspalvelu.