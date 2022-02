On hienoa, että oppilaat innostuivat kertomaan mielipiteitään rohkeasti.

Nuorilla ja lapsilla on paljon sanottavaa, jos heiltä mielipidettä vain kysytään. Tämä on käynyt uutisten viikolla eli tällä viikolla selväksi. Nokian Uutiset on saanut useita oppilaiden kirjoittamia mielipiteitä, joita julkaistaan sekä verkossa että printtilehdessä torstaina 2. helmikuuta.