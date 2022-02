Tällä viikolla vietetään koululaisten ja uutismedian yhteistä Uutisten viikkoa, ja ääneen pääsevät koululaiset.

Nokia voisi ottaa mallia vaikka Valkeakoskesta, jossa on komea jalkapallohalli.

Nokialle pitäisi rakentaa isompi jalkapallohalli. Pitkäniemen jalkapallohalli on mielestämme liian pieni harjoitteluun ja kylmä talvisin. Talvella jalkapallotreenit pidetään Pitkäniemen jalkapallohallissa, joka on 8 vastaan 8 pelattavan kentän kokoinen. Moni joukkue kuitenkin pelaa 11v11-kentällä, joten harjoittelu on välillä vaikeaa liian pienellä kentällä.