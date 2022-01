Ihmismassan ja koirien vaikutus olisi tuhoisa leirintäalueen arvokkaalle lähiluonnolle, kirjoittaa SLL Nokian yhdistys.

Kaupunki on tekemässä megaluokan virhettä suunnitelmallaan tuoda leirintäalue Knuutilaan. Jo lähtökohtaisesti on mahdotonta säilyttää kartanoalueen kulttuuriarvot, kun aikomuksena on rikkoa nykyinen rauhallinen tunnelma kymmenillä viikoittaisilla autoilijoilla.