ONNITTELUT Aallon perheelle! Toivottaa 3.1. 1957 syntynyt mummu.

ON KAUNIS pakkaspäivä, mutta istun sisällä, vaikka iäkkäänä tulisi hoitaa kuntoa. Syynä on kadut, jotka on kuin huonoa luistinrataa. Tätä on jatkunut koko talven. Hiihtoladut on kuulemma hyvässä kunnossa. Kaipaamme oikea-aikaista aurausta ja hiekoitusta. Nimi. Tärkeä hyvinvointipalvelu