”Kysymys itsemääräämisoikeudesta on tärkeä tulevilla hyvinvointialueilla”, kirjoittaa Maija-Sofia Ulmanen

Näinä päivinä tulee aika valita, ketkä tulevat istumaan tulevassa Pirkanmaan aluevaltuustossa. Kuten Isaiah Berlin – brittiläinen filosofi ja aatehistorioitsija on erityisen osuvasti lausahtanut: ’’Haluan elämäni ja päätösteni riippuvan itsestäni, en minkään laatuisista ulkoisista voimista. Haluan olla omien tahdonaktieni, en toisten tahdonaktien väline. Haluan olla subjekti enkä objekti; haluan, että minua kuljettavat syyt, tietoiset päämäärät, jotka ovat omiani, eivät syyt, jotka vaikuttavat minuun ulkopuolelta -- ’’ (Isaiah Berlin: Teoksessaan Four Essays on Liberty).