Hyvinvoiva henkilöstö on laadukkaiden sote-palveluiden edellytyksenä, kirjoittaa Reetta Holopainen mielipiteessään

Olemme kaikki täysin uudenlaisen hallinnollisen tason äärellä, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa. Pirkanmaan hyvinvointialueen vastuulla on sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestäminen hyvinvointialueen asukkaille. Jotta uudistuksen lupaamat laadukkaat ja yhdenvertaiset sote-palvelut ovat mahdollisia, tulee Pirkanmaan hyvinvointialueella työskennellä hyvinvoivaa ja ammattitaitoista henkilöstöä. Työhyvinvointiin panostaminen on avainasemassa myös hoitajapulan ratkaisussa, sillä se on merkittävä veto- ja pitovoimatekijä.