Henkilöstön pitää olla mukana, kun uudistetaan mitä tahansa heitä koskevia asioita tai menetelmiä, Veijola kirjoittaa.

Sosiaali- ja terveysalan henkilökunnan hyvinvointi on noussut entistä laajemmaksi huolenaiheeksi nyt koronavuosien aikana. Asia on tärkeä: vain tällä turvataan koko sote-uudistuksen onnistuminen.

Hoitohenkilöstön hyvinvointiin on satsattava huomattavasti enemmän kuin mitä nykyisin on tehty. Esimerkiksi kotikaupunkimme Nokia on toiminut liian pienellä henkilöstömäärällä työn kuormittavuutta ajatellen. Pandemia on luonut paineita niin perusterveydenhuollossa sekä osastoilla kuin sosiaalityössä.