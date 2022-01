Mielenterveys on osa kokonaisvaltaista hyvinvointia, kirjoittavat Matias Välimäki ja Jonne Nurmi

Yksi tärkeimmistä keinoista panostaa ennaltaehkäisyyn ja korjaaviin palveluihin on terapiatakuun toteuttaminen koko Pirkanmaan alueella, Välimäki ja Nurmi korostavat.

Kirjoittajien mukaan mielenterveyspalveluiden saatavuus joustavasti ja matalalla kynnyksellä on jatkossakin ehdottoman tärkeää.

Mielenterveyskriisi on koko yhteiskuntaamme koskettava ilmiö, jonka ratkaisemiseksi meidän on yhdessä alettava rakentaa yhteiskuntaa mielenterveyttä vahvistavaksi sekä paneuduttava pahoinvoinnin juurisyihin. Se on myös merkittävä tekijä työkyvyttömyyseläkkeelle joutumisessa, mikä vain korostaa akuuttia tarvetta ratkaisujen etsimiseen.