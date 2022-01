KYLLÄ on mennyt maailma ihmeelliseksi. Vähän väliä saa lukea, että joltain on kaapattu tililtä rahat. En ikinä ota verkkopankki tunnuksia itelleni. Eikö perustuslaki voi vaatia, että jokainen saa käydä pankissa ja hoitaa nostot ja laskut siellä? Kyllä tietokoneet on sotkenut kaikki asiat.