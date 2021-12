Aluevaaliehdokas Marjut Hovi kirjoittaa siitä, että hoitajien työoloihin, palkkaukseen ja työn arvostukseen voidaan vaikuttaa, jos tahtoa on.

Suomalaisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelee tällä hetkellä noin 73 300 sairaanhoitajaa, terveydenhoitajaa, kätilöä ja ensihoitajaa. Heidän työnsä on noussut esille viime aikoina aivan erityisellä tavalla. Surullisella tavalla. Pitkä koulutus ja kokemus näyttävät saavan ikävän lopun, kun ollaan tilanteessa, jossa hoitaja luopuu tai joutuu luopumaan ammatistaan ja urastaan. Syitä on varmasti monia, mutta on myös yhteisiä tekijöitä, joihin voidaan vaikuttaa, jotta näin ei kävisi. Työoloihin, palkkaukseen ja työn arvostukseen voidaan vaikuttaa, jos tahtoa on.