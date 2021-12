Suomessa järjestetään pian historialliset vaalit, mutta vaalihumua ei näy missään.

Vuosi lähestyy loppuaan koronakurimuksen varjossa. Poikkeuksellisissa oloissa moni on tuskin ehtinyt miettimään, että nyt on enää muutama viikko aluevaalien äänestyspäivään. Varsinainen äänestyspäivä on 23. tammikuuta, ja ennakkoäänestys alkaa 12. tammikuuta.