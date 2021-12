”Koronatestissä käy kuukaudessa jopa 2 000 nokialaista ja heidät kaikki ohjataan testiin terveyskeskuksesta.”

Olemme eläneet kohta kaksi vuotta poikkeuksellista aikaa korona-viruksen vuoksi. Eri viestimissä on kerrottu paljon erikoissairaanhoidon ja erityisesti tehohoidon ylikuormittumisesta.

Vähemmälle huomiolle on jäänyt pandemian vaikutus terveyskeskusten toimintaan. Vaikka korona-potilaiden sairaalahoitoa on terveyskeskuksissa vain vähän, on muuta koronaan liittyvää työtä erittäin paljon. Koronatestissä käy kuukaudessa jopa 2 000 nokialaista ja heidät kaikki ohjataan testiin terveyskeskuksesta. Positiivisen testituloksen saaneiden asioita hoitaa lääkäreistä ja hoitajista koostuva tiimi. Yleistä ohjausta ja neuvontaa annetaan paljon sekä sähköisten yhteydenottojen kautta että puhelimessa.