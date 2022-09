Koronavirus

THL suosittelee yhtä tehostetta variantti­rokotteella niille, joilla vakavan korona­­taudin riski on perusterveitä suurempi

Vaikka tartuntojen määrä on Pirkanmaallakin kasvanut, ollaan vielä kaukana kevään huippuluvuista. THL:n mukaan tulevaan syksyyn ja talveen varaudutaan tarjoamalla yli 65-vuotiaille, täysi-ikäisille riskiryhmäläisille ja 12 vuotta täyttäneille voimakkaasti immuunipuutteisille uutta tehosterokotusta.

Kaikille 65-vuotiaille, 18-vuotta täyttäneille riskiryhmäläisille ja 12 vuotta täyttäneille voimakkaasti immuunipuutteiselle suositellaan nyt yhtä koronarokotusannosta varianttirokotteella. Aiempia annettuja rokoteannoksia tai sairastettua tautia ei lasketa.

Varianttirokotuksella tarkoitetaan rokotteita, joita on mukautettu uusia omikronin variantteja vastaavaksi. Kyseessä on eräänlainen kausirokote, joka annetaan syystalvella niille, joilla vakavan taudin riski on perusterveitä suurempi.

Kunnat tiedottavat rokotusaikataulusta myöhemmin. Varianttirokotetta suositellaan annettavaksi samaan aikaan influenssarokotuksen kanssa marras–joulukuussa. Rokotuksen voi antaa aikaisintaan kolmen kuukauden päästä edellisestä rokotuksesta tai sairastetusta taudista.

Suosituksista tiedottivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä sosiaali- ja terveysministeriö (STM) torstaina. Lisäksi kuultiin katsaus varautumisesta epidemiatilanteen kehittymisestä syksyn ja talven aikana. Tilannekatsauksessa olivat mukana osastopäällikkö Taneli Puumalainen STM:stä sekä asiantuntijalääkäri Anniina Virkku ja ylilääkäri Tuija Leino THL:stä.

Mikä? Rokotussuositukset Suositukset muuttuvat Kaikille 65-vuotiaille, 18-vuotta täyttäneille riskiryhmäläisille ja 12 vuotta täyttäneille voimakkaasti immuunipuutteiselle suositellaan nyt yhtä rokotusannosta varianttirokotteella, jonka kunnat tarjoavat mahdollisesti influenssarokotuksen yhteydessä. Suositukset säilyvät entisellään Perusterveet, alle 60-vuotiaat aikuiset: Kolme rokotusta tai kaksi rokotusta ja sairastettu koronatauti. Perusterveet 60–64-vuotiaat: Neljä annosta tai kolme annosta ja sairastettu tauti. 12–17-vuotiaat riskiryhmiin kuuluvat lapset: Kolme annosta, sairastettu tauti lasketaan yhdeksi rokotteeksi. 12–17-vuotiaat, jotka eivät kuulu riskiryhmiin: Kaksi annosta, sairastettu tauti lasketaan yhdeksi annokseksi. 5–11-vuotiaat riskiryhmiin kuuluvat: Kaksi annosta, sairastettu tauti lasketaan yhdeksi annokseksi. Myös muille 5–11-vuotiaille tarjotaan kahta annosta.

Uudet variantit läpäisevät rokotussuojan helpommin

Omikronin uudet variantit pääsevät edellisiä variantteja paremmin rokotusten ja jo sairastetun taudin tuoman immuniteetin läpi. Tartunnat lisääntynevät talvea kohti. THL:n mukaan rokotuksista ja tartunnoista saatu yhteisimmuniteetti tuottaa parhaan suojan vakavaa tautia vastaan.

Tautitaakka voi kuitenkin nousta aalloittain syksyn ja talven aikana, ja Suomessakin on varauduttava epidemiatilanteen vaikeutumiseen. THL:n tietojen mukaan 27. syyskuuta sairaalahoidossa oli 749 ihmistä, joilla oli todettu koronavirustartunta. 340 heistä oli sairaalassa ensisijaisesti koronan vuoksi.

Pandemian alkuun verrattuna yhä harvempi tulee sairaalaan suoranaisesti hengitystieoireiden takia. Enemmän covid-19-tartuntoja todetaan nykyisin sivudiagnooseina muiden sairauksien yhteydessä.

Noin joka kahdeksas ihminen voi saada koronavirustaudista pitkäkestoisia oireita. Puumalaisen mukaan on todennäköistä, että omikron-variantissa on pienempi riski sairastua pitkäaikaiseen koronavirustautiin.

Pirkanmaalla jonkin verran nousua

Pirkanmaan koronatartuntojen ilmaantuvuudessa näkyy nousua. Tuoreimmat luvut ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tartuntatautirekisteristä viikon takaa.

Niissä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella koronatartuntojen määrä 100 000:ta henkilöä kohti on kasvanut viikon aikana 111 tartunnasta 195 tartuntaan. Määrä on yhä kaukana kevään huippulukemista, jolloin tartuntamäärä oli lähellä 2 000:ta tartuntaa 100 000:ta henkilöä kohti.

Myös sairaalahoidossa olevien määrä on jonkin verran kasvanut Pirkanmaalla. Taysin erityisvastuualueella sairaalahoidossa oli viime viikolla 139 henkilöä, joista 3 teho-osastolla. Viikkoa aiemmin luvut olivat 101 henkilöä sairaalahoidossa, joista 2 teho-osastolla.

Taysin erva-alueen muodostavat Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirit.

Vastaavat nousut näkyvät koko Suomen kattavissa tilastoissa.

Myös koronavirustesteissä on käyty aiempaa ahkerammin. Pirkanmaalla on tilaston viimeisen kahden viikon aikana otettu hieman yli 33 200 koronatestiä. Luku on vajaa 400 testiä suurempi kuin sitä edeltävän kahden viikon ajanjakson aikana. Valtaosa tartunnan saaneista tekee koronatestin kotona, eivätkä nämä tulokset näy testiluvuissa.

THL:n ylilääkäri Tuula Hannila-Handelberg sanoi tiistaina (27.9.) Helsingin Sanomien haastattelussa, että ”lähtökohtaisesti on palattu normaaliin arkeen”. Koronaan sairastuneelle riittää yleensä yksi oireeton päivä, ennen kuin voi palata töihin.