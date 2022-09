Korona on vihdoinkin yksi tauti muiden joukossa, sanoo THL:n ylilääkäri – Töihin voi palata jo yhden oireettoman päivän jälkeen

Työpaikoilla on THL:n asiantuntijan mukaan mahdollisuus tehdä omia ohjeistuksia, mutta yleensä koronataudin sairastamisen jälkeen riittää yksi oireeton päivä.

Viime aikoina yksi ja toinen on sairastunut koronatautiin. Vaikuttaa jopa siltä, kuin koronavirus kaataisi nyt viimeisetkin tartunnalta säästyneet sissit tautivuoteelle.

Pitääkö vaikutelma paikkaansa, on mahdotonta tietää tarkasti.

”Se kuitenkin tiedetään, että koronavirus on levinnyt koko Suomeen ja että tartunnan saaneita on ollut paljon”, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Tuula Hannila-Handelberg.

Näyttää siltä, että koronavirukseen suhtaudutaan nyt yhtenä taudinaiheuttajana muiden virusten joukossa.

”Kaikilla taudeilla on omia erityispiirteitä, mutta lähtökohtaisesti on palattu normaaliin arkeen”, Hannila-Handelberg vahvistaa.

Tuula Hannila-Handelberg

Valtaosa tartunnan saaneista tai lieväoireisista sairastuneista tekee kotitestin, eikä sen positiivisesta tuloksesta tule tietoa tartuntatauti­rekisteriin. Virallisessa testissä käyneitä, positiivisen tuloksen saaneita on raportoitu Suomessa noin 1,3 miljoonaa.

Hannila-Handelberg muistuttaa, että koronaan voi sairastua lyhyelläkin aikavälillä uudestaan.

”Käytännössä tartuntatautirekisteri yhdistää yhden henkilön useammat positiiviset testit yhdeksi tapaukseksi, jos näytteet on annettu 12 kuukauden sisällä. Tartuntatautirekisteristä voidaan kuitenkin tarkastella samasta henkilöstä tulleita positiivisia tuloksia myös lyhyemmällä aikavälillä. Kahden kuukauden aikavälin mukaisia uusintainfektioita on tähän mennessä havaittu runsaalla 53 000 henkilöllä.”

Sairaalahoidossa koronatautipotilaita on selvästi vähemmän kuin keväällä.

Vieläkö entiset koronasuositukset ja ohjeet pätevät?

Esimerkiksi työpaikoilla on yleensä ohjeistettu, että koronatautia sairastava voi palata työpaikalle aikaisintaan viiden päivän kuluttua oireiden alkamisesta, kuitenkin niin, että kaksi päivää on ollut oireettomia.

Hannila-Handelbergin mukaan koronatautia, kuten muitakin virustauteja, suositellaan sairastamaan kotona.

”Töihin voinee palata, kun oireet ovat selvästi vähentyneet ja kuume on poissa. Yleensä riittää yksi oireeton päivä, jotta tietää, että oireet ovat väistymässä”, hän sanoo.

Työpaikoilla on hänen mukaansa mahdollisuus tehdä omia ohjeistuksia.

Maskia on Hannila-Handelbergin mukaan syytä käyttää, jos joutuu lähtemään sairaana liikkeelle ja on pakko käydä vaikka kaupassa.

”Kysyn kuitenkin heti perään, että kannattaako lähteä esimerkiksi bussilla minnekään, jos on kuumeinen ja räkäinen ja akuutti virusinfektio päällä”, hän lisää.

Hannila-Handelberg korostaa, että maskin käyttäminen on jokaisen oma päätös. Tosin jos vierailee esimerkiksi hoitolaitoksessa tai sairaalassa, kannattaa seurata siellä annettuja suosituksia.

Hän muistuttaa, että tavoitteena on nyt palata normaaliin.

”Olemme aina kohdanneet erilaisia tauteja. Niitä ei tietenkään ole tarkoitus tieten tahtoen mennä haalimaan, mutta koronataudin sairastaminen on kasvattanut perusterveiden, rokotettujen ihmisten vastustuskykyä vakavaa tautia vastaan. Sairastamalla taudin ja ottamalla rokotukset he ovat saaneet hybridi-immuniteetin ja siten paremman suojan.”

Yli 65-vuotiaiden on syytä muistaa koronarokotus taas viimeistään sitten, kun syys-talvikauden varianttirokotuksia on saatavilla ja kunnilla on valmius alkaa rokottaa.

Varianttirokotteita suositellaan kaikille 65 vuotta täyttäneille riippumatta siitä, onko henkilö saanut aiemmin kolme vai neljä rokoteannosta. Myöskään aiemmin sairastetut koronataudit eivät hänen mukaansa vaikuta varianttirokotuksen antamiseen.

”Varianttirokotuksen kanssa olisi hyvä ottaa yhtä aikaa myös influenssarokote”, Hannila-Handelberg sanoo.

Varianttirokotusta suositellaan lisäksi 18 vuotta täyttäneille lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville sekä voimakkaasti immuunipuuteisille 12 vuotta täyttäneille.

Valtaosa koronatautiin sairastaneista testaa itsensä tällä hetkellä kotitestillä – jos testaa itseään lainkaan.

Niin sanottua virallista koronatestiä suositellaan Hannila-Handelbergin mukaan nyt ensisijaisesti vaikeaoireisille koronaviruspotilaille eli käytännössä niille, jotka hakeutuvat oireidensa vuoksi terveyskeskukseen tai sairaalaan.

”Lisäksi näyte tulisi ottaa vähäoireisiltakin henkilöiltä, mikäli he kuuluvat korkean riskin ryhmään, sekä oireisilta raskaana olevilta”, Hannila-Handelberg sanoo.

Myös oireisia sote-alan työntekijöitä voidaan hänen mukaansa joutua testaamaan.

”Testaus harkitaan tapauskohtaisesti. Esimerkiksi sellaiset työmatkailijat, jotka matkustavat negatiivista testitulosta edellyttävään maahan, voidaan joutua testaamaan vaikka he eivät kuuluisi riskiryhmiin”, Hannila-Handelberg toteaa.