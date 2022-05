Influenssaepidemia iski poikkeukselliseen aikaan, ja tautihuippu voi osua kesäkuuhun – erottaa koronasta ainakin yhdestä oireesta

Influenssavirus leviää tehokkaasti Pirkanmaalla koronarajoitusten poistuttua. Epidemia on ollut terveydenhuollon näkökulmasta rauhallinen, vaikka todellisia tartuntamääriä on mahdotonta tietää.

Taysin infektiolääkäri Janne Laine sanoo, että influenssaa ja koronatartuntaa on hankala erottaa toisistaan. Vaikka maskisuositus on muuttunut, voi Laineen mukaan kasvomaskia käyttämällä suojautua edelleen myös influenssavirukselta. Arkistokuva on joulukuulta 2021.

Influenssaepidemia on edelleen käynnissä Pirkanmaalla. Nyt liikkeellä oleva tauti on influenssa A -viruksen aiheuttama.

Tautitapausten määrä on ollut selvässä kasvussa huhti–toukokuun aikana, kertoo Tampereen yliopistollisen sairaalan Taysin infektioyksikön erikoislääkäri Janne Laine. Todellisia influenssataudin tapausmääriä on Laineen mukaan mahdotonta tietää, koska kaikkia tartuntoja ei varmisteta laboratoriotestillä. ”Todellinen tapausmäärä on paljon suurempi kuin nyt todetut.”

Kevään aikana Pirkanmaalla on todettu Laineen mukaan joitakin kymmeniä influenssatapauksia. Sairaalahoidossa Pirkanmaalla on ollut yksittäisiä tapauksia. ”Influenssalla on selkeä vuodenaikavaihtelu, joten uskon, että tautihuippu asettuu viimeistään kesän alkuun”, Laine sanoo.

Tartuntatauti Influenssa Influenssa on A- ja B-virusten aiheuttama hengitystieinfektio. Sitä esiintyy vuosittaisina epidemia-aaltoina Suomessa marraskuun ja huhtikuun välisenä aikana. Oireet ovat tavallista hengitystieinfektiota ankarammat. Erityisesti lihaskivut ja korkea kuume viittaavat influenssaan. Influenssa tarttuu hengitystie-eritteiden välityksellä. Tartuttava aika alkaa 1–2 päivää ennen oireiden alkua ja kestää aikuisilla noin viisi päivää. Influenssan hoitoon käyvät samat itsehoitokeinot kuin tavallisen flunssan hoitoon. Tauti paranee yleensä noin viikon kuluessa. Päätös viruslääkehoidosta tehdään lääkärin määräyksellä potilaan perussairauksien ja oireiden perusteella. Viruslääkkeet vähentävät influenssan jälkitautien riskiä. Influenssakaudella 2021–2022 Suomessa terveyskeskuksissa annettiin yli 1,3 miljoonaa influenssarokotusta. Lähteet: Terveyskirjasto, THL

Koronatoimet suojanneet influenssalta

Kuluvan kevään influenssaepidemia ei ole Laineen mukaan ollut terveydenhuollon näkökulmasta tavallisia influenssakausia hankalampi. Erikoista epidemialle on nyt sen poikkeuksellisen myöhäinen ajankohta. ”Influenssakausi on käynnissä yleensä marraskuun lopun ja huhtikuun alun välissä. Tänä vuonna ajankohta on selkeästi poikkeava.”

Laine uskoo, että koronarajoitusten purkaminen ja suojaustoimenpiteiden vähentäminen on syynä influenssavirusten tehokkaalle leviämiselle juuri nyt.Talvella 2020–2021 Suomessa ei esiintynyt influenssaepidemiaa.

Influenssa tarttuu ihmisestä toiseen hengitystie-eritteiden välityksellä. Parhaat tavat suojautua tartunnalta ovat Laineen mukaan influenssarokote sekä käsi- ja yskimishygieniasta huolehtiminen. Influenssarokotteet tarjotaan maksutta vuosittain riskiryhmiin kuuluville, 65 vuotta täyttäneille, raskaana oleville, alle 7-vuotiaille lapsille sekä varusmiespalveluksensa aloittaville.

Koronaa ja influenssaa hankala erottaa

Laine kertoo, että tyypillisimmät oireet influenssaviruksen aiheuttamassa taudissa ovat yskä, kuume, kurkkukipu ja päänsärky. Influenssaa on siksi hankala erottaa koronaviruksen aiheuttamasta taudista ilman testaamista.

”Koronatartunnalla oma erikoispiirteensä on kuitenkin haju- ja makuaistin muutokset, joita ei influenssan kohdalla juuri esiinny”, Laine lisää.

Influenssaoireiden tapauksessa tavalliseen arkeen voi palata oireiden helpotuttua. Koronaviruksen aiheuttamassa taudissa suositellaan edelleen lähikontaktien välttämistä vähintään viiden päivän ajan.

”Jos vointi on sellainen, ettei henkilö enää pärjää kotona, kannattaa ottaa yhteys terveydenhuoltoon”, Laine sanoo.